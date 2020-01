Meine Woche: Ein 50 Jahre währender Traum

Wenn Sie am Montagmorgen wahrscheinlich schon im Bett liegen, fängt für mich der Abend erst an. Kurz nach Mitternacht stehen „meine“ Kansas City Chiefs zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert im Super Bowl.

Seit rund 20 Jahren, seitdem ich als Teil einer High School-Band bei einem Schüleraustausch in Kansas bei jedem Heimspiel des High-School-Football-Teams dabei war und über die Monate fast zwangsläufig Fan des Sports und damit der Chiefs wurde, warte ich darauf. Das große Spiel, Kamerateams von überall her, Menschen in der ganzen Welt schauen zu und das nach Jahrzehnten, in denen das Team durchschnittlich, oft aber auch schlechter spielte – jeder Fan einer lange leidenden Fußballmannschaft wird meine Vorfreude nachvollziehen können.

Mit dieser Liebe zum Rasenschach – Football ist viel taktischer, als man es annehmen mag – geht auch einher, dass ich viel amerikanische Sender verfolge. Schließlich werden die Saisonspiele in der Regel in Deutschland nicht übertragen. Dabei kann man viel lernen – vor allem über Werbung.

Denn eines hat sich nicht geändert, seitdem ich in den USA war: Die Werbung dominiert noch immer jede Fernsehsendung und das gilt doppelt und dreifach für Footballspiele, die nun einmal zu den meistgesehenen gehören. Bei jeder noch so kurzen Spielunterbrechung werden Spots ausgestrahlt, jedes Spiel hat nicht nur einen sondern gleich ein halbes Dutzend Sponsoren. Statistiken werden genauso von einem Unternehmen „unterstützt“ wie selbst die Kamera, die die Luftaufnahmen macht. Die Halbzeitpause ist eigentlich nur eine 30-sekündige Unterhaltung zwischen zwei Werbepausen – der Super Bowl ist mit seiner Show zur Hälfte die Ausnahme.

Am Sonntag werde ich das wieder ertragen müssen, da mir die deutschen Kommentatoren einfach zu albern sind. Aber wenn am Spielende „meine“ Chiefs nach 50 Jahren tatsächlich wieder ganz oben stehen sollten, dann erdulde ich das gerne.