Meine Woche: Eine Ausnahmesituation, die kreativ macht

Eine Woche, wie die vergangene, habe ich erst einmal erlebt. Das war 2013, als das Hochwasser über Nacht das komplette Leben in Greiz umkrempelte. Von jetzt auf gleich waren viele andere Themen egal, Pressetermine gab es sowieso keine mehr und für eine Zeit stand das gesellschaftliche Leben fast still.

Im Moment ist noch unklar, wie lange die Ausnahmesituation in Deutschland anhalten wird und wie sie das Land hinterlässt. Klar scheint jetzt nur schon, dass es nach der Krise einige Debatten braucht. Zum Beispiel über eine angemessene Bezahlung von Altenpflegern, Krankenpflegern, Verkäufern und Co., die gerade Unglaubliches leisten und sich – unfassbar für mich – trotzdem von einzelnen Idioten immer noch Beschimpfungen gefallen lassen müssen, wenn es beispielsweise kein Klopapier mehr gibt. Als könnten sie etwas dafür und nicht etwa die idiotischen Hamsterer, bei denen ich mich sowieso frage, was sie mit dem ganzen Klopapier anfangen.

Wenn es gelingen soll, dass die Regelungen so schnell wie möglich wieder aufgehoben werden sollen, dann müssen alle mitziehen – nicht nur die Vernünftigen. Das scheinen Manche noch nicht begriffen zu haben, wie Beobachtungen beispielsweise im Schlossgarten zeigen.

Eine weitere Gemeinsamkeit mit der Zeit während und nach dem Hochwasser hat mir in den vergangenen Tagen aber auch immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezeichnet – trotz der Krise. Die Menschen helfen sich, wie nach der Flut. In den sozialen Netzwerken – die ihren Namen einmal verdient haben – bieten die Menschen Einkaufshilfe an, eine Greizer Werbefirma will Bastelbögen für daheim betreute Kinder herstellen, Kinder werden aufgerufen wegen des Besuchsverbots in Seniorenheimen Osterbilder zu malen, um die Senioren damit zu erfreuen. Die Krise macht die Menschen kreativ, sie halten zusammen und stehen füreinander ein. Das darf auch nach Corona gerne so bleiben.

Bleiben Sie gesund!