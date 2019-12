Meine Woche: Noch nicht so recht besinnlich

Die Adventszeit ist in vollem Gange, Weihnachten nur noch ein paar Tage entfernt und die für diese Zeit typischen Märkte und Spendenübergaben beherrschen einen Teil des Redakteursalltags.

Doch so richtig will sich die Weihnachtsstimmung noch nicht einstellen. Nicht nur, dass noch ein paar Weihnachtsgeschenke fehlen, obwohl ich mir wie jedes Jahr vorgenommen habe, alles zeitiger zu erledigen. Auch die vielen Neuigkeiten lassen die Zeit noch nicht besinnlich werden.

Da ist natürlich an erster Stelle die Situation um die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, wobei ich nicht schwarzmalen will. Ich bin sicher, dass Geschäftsführung und Landratsamt alles tun, dass das Krankenhaus eine Zukunft hat, auch wenn noch nicht im Detail feststeht, wie diese aussehen wird. Wird das Krankenhaus Schleiz vielleicht doch verkauft, wie uns immer wieder zu Ohren kommt? In wenigen Wochen werden wir es wissen, das Sanierungskonzept soll bis Ende Januar vorliegen. Bis dahin kann nur spekuliert werden, was ich jedoch für wenig sinnvoll halte.

Auch aus Zeulenroda-Triebes gibt es schlechte Nachrichten. Die Einsparungen, die in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen sind, klingen hart. Die Hebesätze sollen angehoben, Freizeitzentrum und Musikschule geschlossen werden. Noch ist das alles ein Entwurf, über den am Mittwoch abgestimmt werden soll.

Die Greizer werden sich noch gut an die Diskussionen erinnern, die das Haushaltssicherungskonzept dort mit sich brachte. Vor allem die vorgeschlagene Schließung des Tiergeheges machte die Greizer wütend. Der öffentliche Aufschrei war groß und es kam anders. Das Tiergehege gibt es bis heute, der Förderverein Waldhaus hat es gemeinsam mit der Stadt sogar noch attraktiver gemacht. Deswegen habe ich auch für Zeulenroda-Triebes noch Hoffnung. Der Entwurf ist noch nicht in Stein gemeißelt, vielleicht finden sich ja noch Mittel und Wege, um zumindest einen Teil der Einschnitte abzuwenden. Bald wissen wir mehr.