Meine Woche: Überrascht und enttäuscht

Verrückt – dieses Wort beschreibt die zurückliegende Woche am besten. Da wird ein Mann Ministerpräsident, dessen Partei es mit Mühe und Not überhaupt in den Landtag geschafft hat. Und einen Tag später die Rolle rückwärts. Der neu gewählte Landesvater wirft hin, Neuwahlen könnten bevorstehen. Das politische Chaos geht also in die nächste Runde. Und ich frage mich, wie viele wir noch ertragen müssen, bis die Politiker endlich ihren eigentlichen Job machen.

Überraschend dürfte für viele in der einstigen SPD-Hochburg Greiz der Austritt von Andreas Hemmann aus der Partei gewesen sein. Er ist zwar SPD-Fraktionschef im Stadtrat, will dort und in der Kreistagsfraktion auch weiter mitarbeiten, hat aber kein Parteibuch mehr. Da Hemmann sich zu den Gründen für diesen Schritt nicht äußern will, bleibt nur Spekulation. Vielleicht ist einmal mehr ein Kommunalpolitiker enttäuscht gewesen, wie seine Partei in Bund und Land agiert.

Enttäuscht wurde auch, wer konkrete Infos zum Sanierungskonzept für das Kreiskrankenhaus Greiz erwartet hatte. Immerhin erfuhren wir, dass das Bettenhaus reorganisiert und ein modernes Belegmanagement eingeführt wurde. Ich frage mich zwar, warum es Letzteres nicht längst gibt, aber egal.

Als wir die Intransparenz in puncto Krankenhausheilung kritisierten, reagierte Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) prompt: Das Sanierungskonzept ist nicht öffentlich, betont sie. Warum eigentlich nicht? Es handelt sich um eine Klinik in kommunaler Trägerschaft. Steuerzahler, die auch potenzielle Patienten sind, haben ein Recht zu erfahren, was geplant ist, um das Krankenhaus zu retten. Gern erst nachdem Mitarbeiter und Aufsichtsrat davon in Kenntnis gesetzt wurden. Aber das ist Aufgabe von Geschäftsführung und Aufsichtsratschefin Schweinsburg.

Die mit Abstand besten Nachrichten, die aus der Greizer Klinik kommen, veröffentlichen wir jede Woche. Ich rede von den Babys, die hier geboren werden. Den Neu-Greizern wurde gestern sogar ein Empfang bereitet. Sie wurden in einer Welt willkommen geheißen, in der es gewiss auch in Zukunft verrückt zugehen wird.