Meinung: Am Ende zählt auch das Geld

Um den Job, mit dem Veranstaltungskalender der Vogtlandhalle allen Geschmäckern gerecht werden zu wollen, beneide ich deren Chefin Undine Hohmuth nicht. Denn auch in diesem Jahr wird wieder gemeckert werden. Da bin ich jetzt schon sicher.

Immer wieder wird vor allem in den „sozialen“ Medien der Vorwurf ausgepackt, dass es nicht genug Veranstaltungen für die Jugend gebe. Das sehe ich etwas anders. Zum einen gibt es durchaus Aktionen, die in in diesen Bereich fallen. Zum anderen hat Greiz mit beispielsweise der Papierfabrik andere Orte, die sich darauf spezialisiert haben und denen nicht das Wasser abgegraben werden soll.

Dazu kommt, dass gerade Veranstaltungen wie Rock the Circus und Don’t Stop the Music im vergangenen Jahr nicht so gut besucht wurden, obwohl sie sich an eine jüngere Zielgruppe richteten. Schlager- und Volksmusikkonzerte waren hingegen zumeist ausverkauft.

Am Ende geht es um das Geld. Die Vogtlandhalle ist ein städtisches Unternehmen, wird aus Steuergeldern und den Gewinnen der Energieversorgung Greiz – letztendlich also auch aus den Taschen der Einwohner – finanziert. Mit diesem Geld muss man verantwortungsvoll umgehen und kann es nicht verpulvern. Und das bedeutet eben auch, dass man das Programm am Zielpublikum ausrichtet. Tolle Konzerte vor vielen leeren Reihen bringen niemanden etwas.