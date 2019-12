Meinung: Bibliothek macht hervorragende Arbeit

Die Arbeit der Greizer Bibliothek ist hervorragend. Um das festzustellen, braucht es nicht einmal den Blick auf die vielen Auszeichnungen, die die Bücherei über die Jahre eingesammelt hat, unter anderem gleich zweimal den Thüringer Bibliothekspreis.

Die Arbeit die Leiterin Corina Gutmann und ihr Team machen, verdient Anerkennung, nicht nur im Jubiläumsjahr. Die Bibliothek ist ein Begegnungsort für Generationen, was jeder bestätigen kann, der ihr schon einmal einen Besuch abgestattet hat. Die Veranstaltungen, die von der Bibliothek organisiert werden, sind eine Bereicherung des kulturellen Kalenders der Stadt Greiz.

Am meisten zeichnen die Bücherei aber ihre Kooperationen aus. Es gibt fast keine Einrichtung, mit der sie nicht zusammenarbeitet. Von Grundschüler bis Senior finden dort alle Menschen Hilfe, fachkundige Beratung oder nur einen Platz zum Treffen. Hervorzuheben ist sicherlich die Zusammenarbeit mit der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben, die in dieser Form einmalig in Deutschland ist.

Deswegen hoffe ich auch, dass dem 90-jährigen Jubiläum noch viele weitere folgen. Ohne die Bibliothek und das umtriebige Team dort wäre Greiz ärmer. Die Greizer nehmen ihre Bibliothek an und schätzen sie, was nicht allein die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen zeigen. Das kann noch viele Jahrzehnte so weitergehen.