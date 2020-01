Meinung: Der richtige Weg

Aus meinen Erinnerungen an die Schulzeit – ich besuchte ein musikalisch ausgerichtetes Gymnasium – weiß ich noch gut, wie trocken etwas eigentlich so schönes wie Musik manchmal sein kann. Triole und Tritonus, Mazurka und Menuett, Synkope und Sonate, um nur ein paar zu nennen: Alles Begriffe, die gerade für Jüngere nur dann mit Leben erfüllt werden können, wenn man sie anschaulich – oder vielmehr anhörbar – macht.

Die Reihe Kids meet Classic der Vogtland Philharmonie geht genau den richtigen Weg. Sie setzen auf das praktische Lernen, in dem sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten weniger durch theoretische Erläuterungen aufzeigt, sondern einfach die Musik sprechen lässt. So ist beispielsweise bekannt, dass Beethovens erste Sinfonie noch stark von Mozart inspiriert ist – soweit die Theorie. Wenn man die beiden Stücke dann aber einmal von einem großen Orchester nacheinander zu hören bekommt, wird viel klarer, was mit den Ähnlichkeiten gemeint ist. Für die Schüler in der Vogtlandhalle am Donnerstag war das nur ein Teil der besonderen Unterrichtsstunde.

Deswegen finde ich das Projekt der Philharmonie gut. Es greift genau an der richtigen Stelle an. Anstatt die Kinder mit viel theoretischem Wissen zu überhäufen, lassen sie die Musik sprechen und sorgen damit wahrscheinlich mehr dafür, dass das Gelernte auch hängen bleibt. Wenn hunderte Schulkinder aufmerksam einem Werk von Beethoven zuhören und danach laut applaudieren, wie es am Donnerstag geschehen ist, dann hat man offensichtlich Vieles richtig gemacht.