Meinung: Ein Hoch auf die Sachlichkeit

Es ist ein furchtbares Geziehe und Gezerre seit der Landtagswahl Ende Oktober. Ein Gespräch reiht sich ans andere, es wird geschaut, wer mit wem kann oder auch nicht. Und irgendwie findet keiner so recht zusammen. Dafür gibt es mehr und mehr Vorschläge, wie der Freistaat denn nun zu regieren sei. Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) hatte jetzt so eine Idee. Projektregierung nennt er sie, Linke und CDU sollen dabei zusammenarbeiten. Beim Personal im Kabinett soll die Fachkompetenz und nicht die Parteimitgliedschaft im Mittelpunkt stehen, fordert er. Abgesehen davon, dass Letzteres schon immer so hätte sein müssen, finde ich es gut, dass Sach- über Parteipolitik gestellt werden soll.

Das sieht auch Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) so. Pragmatisch und sachorientiert, so ihr Wunsch, sollen Entscheidungen in Erfurt von Fall zu Fall getroffen werden. Und zwar für die Kommunen, für die Leute im ländlichen Raum. Sachpolitik zu fordern, ist leicht. Wie schwierig sie umzusetzen ist, zeigen Kreistags-, Stadt- und Gemeinderatssitzungen in der Region. Auch ich bin für Sachlichkeit, für pragmatische Lösungen – nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen.