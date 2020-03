Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Eine Frage des Vertrauens

Zum Thema öffentliche Diskussionen habe ich nicht nur beruflich bedingt eine klare Meinung. Ich halte nichts von Heimlichtuerei, vor allem dann nicht, wenn es um Dinge geht, die die Leute über kurz oder lang betreffen werden. Und gleich gar nicht, wenn Geld anderer Leute ausgegeben wird – Geld des Steuerzahlers nämlich wie beim Greizer Haushalt.

Ich verstehe schon, was mit nicht öffentlichen Beratungen erreicht werden soll. Man hofft, sich so Ärger vom Leib zu halten. Die Leute müssen ja ohnehin schlucken, was ihnen vorgesetzt wird. Eine Rechtfertigung bräuchte man dann nicht.

Oh, doch, die braucht man unbedingt! Etliche Städte haben begriffen, wie wichtig Haushaltstransparenz ist. Dort gibt es Bürgerhaushalte. Die Einwohner mitzunehmen, ihnen zu erklären, warum die eine Sache geht, für die andere aber kein Geld da ist, ist mühsam. Aber es bringt etwas. Damit meine ich nicht nur die Freude über ein wenig Mitspracherecht. Es hat auch etwas mit Vertrauen in die Politik, in die, die unsere Interessen vertreten sollten, zu tun. Und das ist in Zeiten wie jetzt ganz besonders wichtig.

Nebenbei bemerkt: Allen Heimlichtuern sei gesagt, dass es in einer Kleinstadt wie Greiz ohnehin extrem schwer fallen dürfte, etwas unter der Decke zu halten.