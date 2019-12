Meinung: Erinnerung bewahren

Gründerzeitbauten sorgen in Greiz zur Zeit fast nur für Aufsehen, wenn mal wieder ein Gebäude droht einzustürzen und Straßen deswegen gesperrt werden müssen. Natürlich verstehe ich den Unmut der Einwohner, wenn das mal wieder der Fall ist. Die Gebäude können aber nichts dafür, nur ihre Eigentümer.

Die Gründerzeitbauten prägen das Greizer Stadtbild. Wer das bezweifelt braucht nur einen Blick in die Greizer Neustadt werfen. Wo wäre diese ohne die Villen und Arbeitshäuser, die damals entstanden? Einige von ihnen wurden bereits umfangreich saniert und geben einen kleinen Eindruck davon, wie Greiz einmal ausgesehen haben mag. Zwar wird diese Zeit niemals zurückkehren, die stummen Zeugen erinnern aber daran.

Allerdings befürchte ich, dass das in vergleichsweise kurzer Zeit schon anders aussehen könnte. Die Reihen werden sich lichten, umso mehr Schrottimmobilien weichen. Eine Alternative zum Abriss gibt es kaum, wenn die Eigentümer nicht das Geld für eine Sanierung in die Hand nehmen. Die Stadt wird diese Aufgabe nicht übernehmen können.

Insofern werden die Bücher von Gottfried Rudolf und andere Veröffentlichungen wie der Greizer Heimatkalender vielleicht schon bald eher der Erinnerung dienen, was es einmal gab. Ein Greizer Gedächtnis, wenn man so will. Und alleine deswegen ist es gut, dass es sie gibt.