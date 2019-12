Meinung: Erste Schritte sind gemacht

Ich bin weder Arzt noch Betriebswirt, doch für mich klingen die ersten geplanten Schritte für die Sanierung des Greizer Krankenhauses plausibel.

Personal und Betten vor allem in ruhigeren Zeiten nach tatsächlichen Fallzahlen auszurichten und nicht ständig bereit zu halten, klingt für mich logisch. Bei den finanziellen Schwierigkeiten, in denen die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH gerade steckt, halte ich es sogar für geboten. Oberste Priorität muss natürlich haben, dass die Menschen versorgt werden und man auf größere Notfälle schnell reagieren kann. Beides soll aber gesichert sein und ich habe derzeit keinen Grund, daran zu zweifeln, zumal die Situation im Krankenhaus selten so transparent gemacht wurde, wie derzeit. Das geplante Ärztehaus ist in meinen Augen sogar eine Verbesserung der jetzigen Situation. Mit dem neuen Standort sind die Praxen viel zentraler gelegen und besser erreichbar. Mehr Personal schafft auch bei Krankheitsfällen Synergieeffekte. Mehrere Praxen an einem Ort bedeuten kurze Wege für Patienten. Nicht umsonst ist das Poliklinik-System inzwischen wieder weit verbreitet.

Natürlich muss das nicht bedeuten, dass alle Sanierungsschritte so relativ glimpflich sind. Ich befürchte, dass auch härtere Einschnitte nötig sein werden, um das Krankenhaus wieder gesund zu machen. Wir werden dranbleiben.