Meinung: Frauen an die Sp(r)itze!

Ingo Eckardt über mutige Frauen mit Feuerwehrhelm.

„Ich will Feuerwehrmann werden“, sagt im Trickfilm „Grisu, der kleine Drache“. Und ganz ehrlich: Das Bild von Brandbekämpfern ist nach wie vor männlich. Das mag auch daran liegen, dass Feuerwehrleute gern auch als „durstlöschende Herrengesellschaften“ gesehen werden.

Doch Feierabendbier in gemütlicher Runde am Gerätehaus hin oder her – die Freiwilligen Feuerwehren leisten in den Kommunen der Region vor allem Schutz von Menschen und Sachwerten bei Gefahren durch Brand, Unfall oder auch Hochwasser. Dass wie in allen Bereichen der Gesellschaft auch immer mehr Frauen zu Pumpe, Schlauch und Spritze greifen, hat vor allem demografische Gründe, denn nur Männer können gerade auf dem Land die Aufgaben nicht mehr absichern. Der Weg der Frauen in den aktiven Feuerwehrdienst ist längst offen und auch in den Jugendfeuerwehren gibt es immer mehr Mädchen – vielleicht mit der Folge, dass bald einmal eine Frau den Titel „Wehrleiterin“ trägt?

Dann gibt es vielleicht auch ein Remake des Trickfilmes, in dem ein kleines Drachenmädchen sagt: „Ich will Feuerwehrfrau werden!“