Meinung: Freizeit bleibt Zuschussgeschäft

Der Freizeitbereich ist ein Zuschussgeschäft. Das ist in Greiz nicht anders, als in anderen Städten. Niemand wird Vogtlandhalle, Eisbahn und Co. aufgeben wollen. Sie sind genauso wichtige Standortfaktoren wie Kindergärten oder Schulen.

Fakt ist aber auch, dass sie kosten. Und da kommt die Energieversorgung ins Spiel, die die Verluste mit Teilen ihres Gewinns ausgleichen muss. Die Stadt hält 51 Prozent an dem Unternehmen und ohne es könnte sie sich die Freizeiteinrichtungen nicht leisten. Damit das so bleibt, muss die Energieversorgung weiterhin Gewinn erwirtschaften.

Nicht alles ist dabei beeinflussbar. Steigende Strompreise an der Börse kann das Unternehmen nur weitergeben oder Verlust einfahren. Bei einem können die Greizer den Erfolg der Energieversorgung aber direkt beeinflussen: Indem sie von dort ihren Strom beziehen. Somit sichern sie den Erhalt der Einrichtungen.

Die Alternative wäre, dass die Eintrittspreise so lange erhöht werden, bis kostendeckend gearbeitet wird. Das erscheint mir wenig sinnvoll, wenn man das wirtschaftlich schwierige Umfeld bedenkt, in dem sich Greiz nun einmal befindet. Auf kurz oder lang könnten die Einrichtungen dann nicht mehr konkurrenzfähig arbeiten, Gäste würden wahrscheinlich auf andere Stätten ausweichen. Damit wäre niemanden geholfen.