Meinung: Gelebte Gemeinschaft

Heidi Henze hatte pure Freude beim Zusehen

Jetzt hielt es die Niederböhmersdorfer nichts mehr in den Stuben. Schon in der vorausgegangenen Woche beginnen einige Frauen und Männer, ihr Dorf frühlingsfein zu machen. Am Sonntag gab es dann den letzten Schliff. Da machte schon das pure Zusehen Freude. Hinter jedem Busch, aus allen Gassen und Ecken kamen sie mit ihrem Handwerkszeug und legten Hand an. Sei es in der Dorfmitte, an der Niederböhmersdorfer Dorfschule mit dem Turmcafé oder entlang der Straße Richtung Triebes. Keine Ecke wurde ausgelassen. Vor der Feuerwehr wurde der Platz gereinigt, der Spielplatz wurde gesäubert und die Jüngsten haben rund 600 Ostereier entfernt. Den Osterschmuck hatten zuvor die Mitglieder des Windmühlenvereins um ein Beträchtliches vergrößert. Ronny Schmutzler, Ortsteilbürgermeister, ist nicht nur seinen Leuten dankbar für so viele Initiative, er bedankt sich auch bei dem städtischen Bauhof für die Bereitstellung eines Containers. Nach der Arbeit kam das Vergnügen: Beim zünftigen Angrillen wurden gleich noch die nächsten geplanten Aktionen besprochen – das ist gelebte Gemeinschaft.