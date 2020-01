Meinung: Hoffentlich durchdacht

So richtig kann sich die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf um Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) nicht freuen, dass sie nun um eine Turnhalle reicher ist. Denn aus großer Kraft folgt große Verantwortung, wie es bei einer meiner Lieblingscomicfiguren heißt.

Oder anders gesagt: In Zukunft wird zumindest nach der jetzt gültigen Gesetzeslage die Gemeinde für Unterhalt und Reparatur am Gebäude verantwortlich sein. Und wir reden dabei nicht über finanzielle Kleinstbeträge. Schon die Kosten für die Dachreparatur, die eigentlich bereits überfällig ist, sind enorm für die Gemeinde, die immer noch in der Haushaltssicherung steckt.

Ich hoffe, dass das Land Thüringen, dass Gemeinden finanziell in die Lage versetzt werden, die Turnhallen auch zu unterhalten, wenn die Trägerschaft nun auf sie übergeht. Denn aus eigener Kraft wird sich Mohlsdorf-Teichwolframsdorf das nicht leisten können. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Jugendclub in Mohlsdorf an einen Verein übertragen werden musste, weil die Gemeinde das Geld für den Unterhalt einsparen musste.

Ich hoffe wirklich, dass die Gesetzesänderung durchdacht und ausfinanziert ist. Wenn nicht sehe ich nur zwei Optionen am Horizont: Das Dach kann aus Geldmangel nicht angefasst werden und die Sanierung jetzt ist umsonst oder die Gemeinde holt sich das notwendige Geld anderweitig her, sei es durch Gebührenerhöhungen oder Einsparungen etwa bei den freiwilligen Leistungen wie dem Freibad. Beides kann eigentlich nicht gewollt sein.