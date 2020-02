Meinung: Probleme hausgemacht

Mit Mitgliederschwund haben viele Parteien zu kämpfen. Da ist die SPD keine Ausnahme. Dafür haben die Sozialdemokraten noch viele andere Baustellen, auf denen sie zu tun haben. Die beliebtesten Politiker haben derzeit jedenfalls nur selten ein SPD-Parteibuch.

Greiz war viele Jahre lang SPD-Hochburg. Die beiden Bürgermeister Andreas Hemmann und Gerd Grüner waren während ihrer Amtszeiten Sozialdemokraten. Doch nicht erst bei der jüngsten Kommunalwahl wurde deutlich, dass die SPD in Greiz an Sympathien verloren hat. Gerade einmal vier Mitglieder des Greizer Stadtrats haben ein SPD-Parteibuch. Na ja, jetzt nur noch drei.

Dass Parteien die Mitglieder weglaufen, hat Ursachen. Und die sind hausgemacht. Viele Menschen sind mit der Politik der Großkopferten unzufrieden. Das äußert sich nicht nur in den Wahlergebnissen. Wenn die Leute aus den eigenen Reihen sich auch nicht so verhalten, wie es die Parteimitglieder an der Basis wünschen, dann fackeln sie eben nicht lange.

Sympathiepunkte gewinnen Parteien nach solchen Spielchen, wie sie bei der Wahl des Ministerpräsidenten zu erleben waren, auch nicht. Vielleicht hat das Ergebnis ja zumindest für die FDP einen positiven Effekt und sie muss nun mehr Mitgliedsanträge drucken. Möglicherweise finden es ja einige Leute spannend, in der gleichen Partei wie der Landesvater zu sein.