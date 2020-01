Meinung: Streicher und Trommler

Landkreise und Städte müssen keine Musikschulen betreiben, aber sie können. Und zum Glück gehört es für viele dazu, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, Instrumente oder Singen zu lernen. Allerdings kann es sich nicht jeder leisten, siehe Zeulenroda. Dort ist die Schließung der städtischen Musikschule zwar jetzt vom Tisch. Erst einmal. Das Thema wird wieder aufs Tapet kommen, das ist sicher.

Ich bin überzeugt, dass sich die Musikschullandschaft in den nächsten verändern wird. Und zwar zwangsläufig. Die Frage ist, wer was und vor allem an welchem Standort leisten kann. Damit meine ich nicht nur finanziell. Wie in vielen anderen Bereichen ist es auch bei Musikpädagogen nicht leicht, neue Kollegen zu finden, besonders für ländliche Regionen. Das ist kein Geheimnis und schon seit geraumer Zeit so. Noch schwerer dürfte es werden, Lehrer zu finden, die nicht nur an einem Standort, sondern an mehreren unterrichten sollen.

Ich hoffe, dass die Realität nicht die Streicher auf den Plan ruft, sondern die Trommler. Die sollen dafür die Werbetrommel rühren, dass ernsthaft darüber nachgedacht wird, wie die Musikschule der Zukunft in ländlichen Gegenden aussehen könnte.