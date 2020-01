Meinung: Trauriges Ende

Das Ende des Jugendclubs Spektrum ist traurig. Zumal ich glaube, dass er mit einem neuen, anderen Konzept vielleicht noch zu retten gewesen wäre, selbst wenn die Schließung Anfang 2019 nicht abzuwenden war.

Es hätte mich gefreut, wenn es doch noch irgendwo eine Lösung gegeben hätte. Der Jugendclub wird benötigt und mit einer etwas anderen Ausrichtung hätte er vielleicht noch sein Publikum gefunden. Wenn die Stadt das Gebäude nun verkaufen will, heißt das auch, dass sie nicht mehr mit einer Zukunft für einen städtischen Jugendclub rechnet.

Ich bezweifele, dass die Stadt einen Käufer finden wird. Zumal ich den Preis, den sie verlangt, relativ hoch finde. Schließlich muss auch im Gebäude noch einiges gemacht werden, wie jeder weiß, der es schon einmal besucht hat. Ich befürchte vielmehr, dass der ehemalige Jugendclub das nächste leerstehende Objekt wird, von denen es in Greiz schon viel zu viele gibt.

Ganz will ich die Hoffnung aber noch nicht aufgeben. Vielleicht finden sich ja ein paar Interessierte, die einen Verein gründen, um den Club zu übernehmen. So lief es in Mohlsdorf. Natürlich müsste der Kaufpreis dann nur ein symbolischer sein und nicht die Summe, die nun verlangt wird. Da ist die einzige Chance, die ich derzeit noch für die Immobilie sehe, sollte sich wider Erwarten kein Käufer finden.