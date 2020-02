Meinung: Viel mehr miteinander reden

Wie bei vielen anderen Großbauprojekten – siehe Windräder, Südostlink und Co. – sind auch bei der geplanten Geflügelzuchtanlage in Greiz-Schönfeld die Diskussionen groß, noch bevor der erste Spatenstich gesetzt wurde.

Das ist verständlich. Schließlich werden sie letztendlich vor vollendete Tatsachen gestellt und haben kaum Mitspracherecht. Oft haben sie viel Geld für ihre Grundstücke und Häuser bezahlt, wohnen zum Teil schon seit Jahrzehnten dort und plötzlich gibt große Änderungen, die die Anwohner kaum beeinflussen können. Und mehrere tausend Hühner vor der eigenen Haustür fallen aus meiner Sicht darunter.

Auf der anderen Seite muss natürlich auch eine Firma die Chance erhalten, sich zu vergrößern und eventuell auch an einem anderen Standort Zweigstellen zu eröffnen. Nur so können Wirtschaft wachsen und eventuell auch neue Arbeitsplätze entstehen. Und so lange alle Vorschriften und Auflagen eingehalten werden, ist es das gute Recht eines Unternehmens, zu bauen, wo auch immer für die Firma der beste Platz scheint. Daran werden die Anwohner nichts ändern können.

Deswegen scheint es für mich immer das Beste, auf die Betroffenen zuzugehen, bevor die Entscheidungen feststehen und Frust programmiert ist. Schon vorab die Pläne mitzuteilen, auch wenn sie sich im Detail vielleicht noch ändern, hätte vielleicht den Ärger der Anwohner geschmälert. Eine gute Kommunikationsstrategie muss immer auf einem schmalen Grat wandern. Aber sie lohnt sich.