Deutschlands schnellste Wasserrutscher werden am Sonntag in Rebesgrün gekürt.

Meisterschaften im Doppelpack in Rebesgrün zu erleben

Rebesgrün. Im Waldsportbad werden die schnellsten Wasserrutscher gesucht. Am Sonntag, 30. Juli, wird Mountainbike-Weltmeister Johannes Herrmann als Stargast erwartet.

Am Wochenende wird das Waldbad im Auerbacher Ortsteil wieder zum Eldorado der ganz harten Rutschenpiloten und -pilotinnen. Im Waldsportbad steigt zum 26. Mal die Sächsische und am Sonntag die 24. Deutsche Meisterschaft im Wasserrutschen auf der 75-Meter-Rutsche. Jeweils ab 11 Uhr öffnet das Meldebüro zur Startnummernvergabe – dann darf jeder Interessierte zwei Wertungsläufe absolvieren, erklärt Organisationschef und Schwimmmeister Ralf Voigtländer. Die Finalisten duellieren sich am Nachmittag erneut.

Am Sonntag wird Mountainbike-Weltmeister Johannes Herrmann als Stargast erwartet und ab 13 Uhr eine große Show vorführen. Neben Medaillen und Urkunden gibt es auch Sachpreise zu gewinnen.