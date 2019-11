Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Merkendorfer legen selbst Hand an

Mit viel Kraft und Aufwand wurde in Eigeninitiative der Merkendorfer Bürger das technische Denkmal, die alte Waage, im Merkendorfer Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes, renoviert.

Laut ist das Hämmern und Bohren in dem idyllisch gelegenen kleinen Merkendorf zu hören. Einige Männer aus dem Ortsteil haben es sich zur Aufgabe gemacht, die in die Jahre gekommene technische Waage des Dorfes in Eigeninitiative zu erneuern. Über das Projekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft „Land(auf) Schwung“ wurde um Unterstützung gebeten. So konnten Baumaterialien, wie Pfosten und Schrauben, finanziell gefördert und angeschafft werden. Die seit 1966 bestehende Waage, mit der zur damaligen Zeit die einheimischen Landwirte ihre Waren direkt vor Ort wiegen konnten, soll künftig ein Teil der Geschichte von Merkendorf sein und als technisches Denkmal an die Geschichte des Ortes erinnern. Mit viel Einsatzbereitschaft und jeder Menge Anstrengungen wurden die geförderten Materialien in Eigenarbeit verbaut und der Waage damit ein neuer Look verpasst. „Im nächsten Jahr wollen wir dann auch das dazugehörige Waagenhaus in Eigenarbeit renovieren und somit die Bauarbeiten abschließen.“ verspricht der Ortsteilbürgermeister Mike Fritzsche. Für den Einsatz und den Arbeitswillen der Merkendorfer bedankt sich nicht nur der Ortsteilbürgermeister, auch die Merkendorfer freuen sich über den Erhalt eines geschichtsträchtigen Ortes. „Wir sind froh, dass es Leute gibt, die sich uneigennützig für den Erhalt ihres Dorfes einsetzen“, sagt der Merkendorfer Mike Fritzsche.