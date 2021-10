Michl Müller tritt nächsten Herbst in der Greizer Vogtlandhalle auf.

Greiz. Der Aufritt wurde verschoben.

Der Ersatztermin für den aus planerischen Gründen verschobenen Auftritt von Michl Müller in der Greizer Vogtlandhalle steht nun fest: Statt am 1. Dezember 2021 tritt er jetzt am Mittwoch, 28. September 2022, um 20 Uhr auf.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gütigkeit für den neuen Termin, der Vorverkauf an den bekannten Stellen und online unter www.eventim.de gehe weiter.