Millionen Euro für Schulen im Landkreis Greiz

Ein großer Brocken bei den Ausgaben des Landkreises Greiz sind die Schulbauten. Im aktuellen Nachtragshaushalt sind sie der größte Bereich innerhalb der Investitionen. Eingeplant sind 53 Prozent der Ausgaben oder etwas mehr als acht Millionen Euro. Einen ähnlichen Schwerpunkt legte der Landkreis auch in den vergangenen Jahren, wie aus der Jahresübersicht des Landratsamtes hervorgeht, den die Behörde traditionell zum Jahresende veröffentlicht.

Mit der Sanierung der Grundschule Ronneburg wurde in den Sommerferien 2017 begonnen. Fertig wurde alles im August 2019, schreibt das Landratsamt. Für die grundhafte Sanierung erhielt der Landkreis vom Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) Fördermittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro. Der Eigenanteil des Landkreises belief sich auf 1,42 Millionen Euro. Die Schule wurde barrierefrei saniert und mit einem Amokwarnsystem ausgestattet. Es wurden die brandschutztechnischen Belange auf den neusten Stand gebracht. Am denkmalgeschütztem Gebäude wurden die Fassade saniert und das Vordach am Haupteingang erneuert.

Parallel zur Sanierung der Schule wurden die Außensportanlagen mit Laufbahn, Weitsprunganlage und Mehrzweckspielfeld erneuert. Dafür erhielt der Landkreis über die Förderung des Sportstättenbaus vom Land Thüringen rund 141.000 Euro. Eigenmittel fielen in Höhe von rund 212.000 Euro an.

Handwerker Ulrich Volland bei Arbeiten in der Grundschule in Ronneburg. Sie konnte im August 2019 übergeben werden. Foto: Archiv: Peter Michaelis

Im August 2019 wurde mit dem ersten von zwei Bauabschnitten der Regelschule in Ronneburg begonnen. Sanierungsbedarf besteht laut Landratsamt insbesondere beim Brand- und Schallschutz, bei Heizung und Elektroanlage sowie im sanitären Bereich. Zudem muss die Schule barrierefreier werden. Im Dachgeschoss und an der Fassade fehlt die Wärmedämmung in einzelnen Bereichen. Auch hier soll ein Amokwarnsystem installiert werden. Das Schulhauptgebäude besitzt eine Klinkerfassade und steht unter Denkmalschutz.

80 Prozent oder 2,65 Millionen Euro der benötigten Kosten gab es dafür vom TLBV, rund 942.000 Euro sind Eigenmittel. Erbaut wurde die Schule 1890 als Bürger- und Mittelschule. 1968/1969 erhielt sie einen Anbau mit neuen Fachkabinetten. In den vergangenen Jahren wurde bereits die Turnhalle saniert, an welche 2006 ein Speiseraum angebaut wurde. 2016 wurde die Verbindung zwischen Schule und Turnhalle neu gebaut, darin befinden sich die neuen Umkleide- und Sanitärräume.

Die Arbeiten an der Turnhalle in Teichwolframsdorf laufen derzeit. Die Entwässerung ist fast abgeschlossen, der alte Boden in der Halle und die Fußbodenheizung sind entfernt. 2020 soll der Boden inklusive Heizung und Prallschutz wieder aufgebaut werden. Das Vorhaben wird vom Thüringer Bildungsministerium mit rund 200.000 Euro gefördert, der Landkreis gibt die gleiche Summe, die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf rund 100.000 Euro.

Die Sanierung der Turnhalle des Ulf-Merbold-Gymnasiums in Greiz wird ebenfalls vom Thüringer Bildungsministerium gefördert. Es gibt rund 178.000 Euro, die Landkreis-Mittel belaufen sich auf rund 267.000 Euro. Das Dach muss dringend saniert werden, die Dachhaut soll 2020 abgebrochen und wiederaufgebaut werden. 2019 wurden zunächst neun Oberlichtbänder erneuert.

Im Gymnasium Zeulenroda wurde die Doppelkesselanlage aus dem Jahr 1993 durch eine neue und effiziente Gas-Brennwertkesselanlage und der dazugehörigen Regelung ersetzt. Landkreis-Kosten: rund 95.000 Euro.

In Seelingstädt muss die Dachdeckung der Regelschule erneuert werden. Mit Eigenmitteln von rund 48.000 Euro wurden unter anderem die komplette Dachabdichtung, Wärmedämmung, die Dampfsperre, die Bleche an Traufe und Ort sowie die Dachrinne und die Fallrohre fachgerecht zurückgebaut und entsorgt. Danach wurde alles neu aufgebaut.

Für rund 750.000 Euro soll der Brandschutz des Berufsbildungszentrums Ernst Arnold, Schulteil Zeulenroda, verbessert werden. Im Sommer 2019 wurden dafür unter anderem schon Rauchschutztüren eingebaut, eine Außentreppe als zweiter Fluchtweg hinzugefügt und eine Rauchmeldewarnanlage im Treppenraum installiert. Abschließend sollen Rasterdecken eingebaut und gemalert werden.