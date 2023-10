Mini-Eisenbahnen haben in Greiz viel zu bieten

Greiz. Der Modelleisenbahnclub Elstertalbrücke lädt zur Schau ein und hat einiges Neues vorzuzeigen. Ein besonderer Hingucker wird dabei nicht fehlen.

Der Greizer Modelleisenbahnclub „Elstertalbrücke“ will interessierten Greizern wieder seine Anlage zeigen und lädt deswegen an drei Wochenenden im November zu sich in das Clubheim in der Greizer Heinrich-Fritz-Straße ein.

Im 60. Jahr des Bestehens des Greizer Modelleisenbahnclubs will man die Herzen der Mini-Eisenbahnfans wieder höher schlagen lassen und hat sich für die große Anlage einiges Neues einfallen lassen.

Die linke Seite der digital gesteuerten Anlage, auf der 35 Züge Platz haben und 15 gleichzeitig fahren können, wurde komplett neu gebaut, wie die Vereinsmitglieder schreiben. Sie ist eine Nebenbahn und wird unter anderem von einem neuen Chemiewerk geschmückt.

Es können zudem verschiedene Anlagenteile ausgetauscht werden beispielsweise ein Autokino, ein Dinopark, ein Rummelplatz, ein Tierpark und mehr. Die Nebenbahn ist mit einer Eisenbahnbrücke mit der Hauptstrecke verbunden, deren Vorbild bei Chemnitz steht, es überspannt die A4.

Auf Mittel- und Hauptteil finden sich außerdem ein großer Bahnhof, ein Bahnbetriebswerk mit Drehscheibe und Ringlokschuppen, ein Güterschuppen, die Burg Elz, um die eine Schmalspurbahn fährt und natürlich der Hingucker und Namensgeber des Vereins: das Modell der Elstertalbrücke im Maßstab 1:87. Auf dem Freigelände vorm Clubheim ist auch noch eine Gartenbahn für jüngere Besucher aufgestellt, eine Ausstellung zeigt selbstgebaute Puppenstuben.

Die Ausstellung kann am 11./12., am 18./19. und am 25./26. November jeweils von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Traditionell ist auch am Buß- und Bettag geöffnet, in diesem Jahr also am Mittwoch, 22. November, da aber nur von 12 bis 18 Uhr.