Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 1,56 Promille kontrolliert -LKW-Räder zerstochen - Ungeklärter Brand in Mohlsdorf

Mit 1,56 Promille kontrolliert

In der Nacht auf Samstag gegen 3:30 Uhr stellten die Kräfte der Greizer Polizei in Elsterberg einen Hyundai fest und kontrollierten diesen.

Bei Fahrer führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 1,56 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Kräfte den Führerschein des Fahrers und fuhren anschließend mit ihm ins Krankenhaus Greiz zur Durchführung einer Blutentnahme.

Nach Abschluss der Blutentnahme wurde der Fahrer entlassen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

LKW-Räder zerstochen

In der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, wurde auf dem Gelände der Baustelle am Strandbad in Zeulenroda vier Reifen eines LKW mit Kranaufbau zerstochen. Für die Tat bedienten sich die unbekannten Täter eines Messers. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei aktuell nicht vor. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

Ungeklärter Brand in Mohlsdorf

Am 28. März wurde die Polizei Greiz über die Rettungsleitstelle Gera informiert, dass es in einen Garten in Mohlsdorf zu einem unkontrollierten Brand gekommen ist. Als die Polizei vor Ort eintraf, liefen bereits die Löscharbeiten der Feuerwehr. Laut Aussagen des Wehrführers standen ca. 10 Quadratmeter Grünschnitt in Flammen. Die Polizei befragte Anwohner zur Brandursache, allerdings konnten diese keine Erklärung finden. Durch das Feuer entstand kein Sachschaden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Brandstiftung wird gefertigt.