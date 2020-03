Mit 500 Euro im Unterricht überrascht

Ziemlich verdutzt blickten die Schüler der Klasse 10 b gestern Vormittag drein, als Uwe Borchardt und Uwe Müller von der Sparkasse Gera-Greiz in den Unterricht platzten. Lehrerin Ina Neubert war ebenfalls dabei, denn sie hatte dafür gesorgt, dass die Jugendlichen überrascht werden konnten.

Neubert hatte sich unter anderem mit dem Amphibienprojekt, das sie mit den Zehntklässlern durchführt bei „Klasse macht Kasse“ beworben. Das ist eine gemeinsame Aktion von Sparkasse und Ostthüringer Zeitung. „Letzte Woche hat die Jury getagt, um den Februar-Gewinner zu ermitteln. Es waren viele interessante Projekte dabei, aber die Jury hat sich einstimmig für euer Amphibienprojekt entschieden“, so Uwe Müller. Und das bedeutet, dass es jetzt 500 Euro für die Klassenkasse der 10 b gibt. Wofür das Geld eingesetzt wird, wissen die Jugendlichen noch nicht. Vielleicht brauchen sie es für ihre Klassenfahrt nach Hamburg.

Zu den Schülern, die beim Projekt mitmachen, gehören Juliana, Lea, Vincent, Alexander, Lucille und Alessandro. Sie haben an der Straße entlang des Staus Aubachtal einen 500 Meter langen Krötenschutzzaun aufgestellt. „Mit der Spitzhacke haben wir eine Furche gezogen“, erzählt Lucille. Dort kamen die Eimer hinein, in denen die Amphibien gesammelt werden. Dreimal täglich gehen die Schüler an den Zaun und tragen die Eimer mit den Tieren auf die andere Straßenseite. Spaß macht den Zehntklässlern ihr Projekte nicht nur, weil sie die Amphibien so davor retten, überfahren zu werden. Ihnen gefalle es auch, weil sie so viel an der frischen Luft sind.

Bewerbungen sind weiterhin möglich

Bewerben für „Klasse macht Kasse“ können sich Klassen aus dem Landkreis Greiz und Gera weiterhin bis zum 30. Juni. Voraussetzung ist, dass die Projekte bereits laufen oder wenigstens gestartet worden sind. Bis einschließlich Juni wird jeden Monat ein Sieger bestimmt, der sich über 500 Euro für die Klassenkasse freuen darf.