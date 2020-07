Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit altem Traktor bei der Ernte geholfen

Langenwetzendorf. Frank Pohl liebt Traktoren. Jedes Jahr veranstaltet er bei Dörtendorf ein Oldtimer-Traktor-Treffen. In diesem Jahr musste es wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Also musste er sich etwas anderes überlegen, um seine alten Schmuckstücke ins rechte Bild zu rücken. So fuhr er gemeinsam mit seinem Enkel Ben auf ein Feld bei Langenwetzendorf, um dem hiesigen Bauern mit seinem Traktor des Modells Fortschritt ZT 323 A bei der Ernte zu helfen. Er war aus der Ferne auf den Mähdrescher aufmerksam geworden, der ebenfalls noch aus DDR-Zeiten und von derselben Firma stammt. Für Enkel und Opa ein tolles Erlebnis.