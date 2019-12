Greiz. Bei einem Unfall im Landkreis Greiz ist am Samstag ein 63-Jähriger leicht verletzt worden. Die B 175 musste zeitweise gesperrt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Auto überschlagen: 63-Jähriger bei Unfall im Landkreis Greiz verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war ein 63-Jähriger am Samstag gegen 17.15 Uhr auf der B 175 in Richtung Berga/Elster unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor.

Mit dem Fahrzeug sei er daraufhin von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen. An dem Auto, was auf der rechten Fahrbahnseite auf dem Dach landete, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der 63-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die B 175 vorübergehend gesperrt werden.

Weitere Blaulichtmeldungen