Mit Bundesgartenschau Greizer Park bekannter machen

Greiz. Auch wenn die Pläne noch nicht alle stehen, freut man sich in der Parkverwaltung auf die Chance als Außenstandort.

„Es ist eine gute Möglichkeit, den Park großflächig präsentieren zu können“, freut sich Parkverwalter Michael Schmidt über die Bundesgartenschau (Buga) in diesem Jahr, bei der der Greizer Park erneut ein Außenstandort sein wird. Um den Ruf und die Besucher der Veranstaltung, die zentral in Erfurt stattfinden soll, in den ganzen Freistaat zu bringen, sind insgesamt 25 Außenstandorte geplant.