Mit dem Nabu-Chef aus Zeulenroda nach Simbabwe

Gera. Teil 2 der Diashow über die Natur zwischen Sambesi und Limpopo zeigt dr Referent im Gemeinderaum Gera-Dorna

Von den gut zu bereisenden Ländern im südlichen Afrika ist Simbabwe jenes, das zurzeit noch relativ wenig von deutschen Touristen erkundet wird. Dabei bietet das Land eine Menge an artenreichen Schutzgebieten und großartigen Landschaften; so zwei Weltnaturerbe- und eine Weltkulturerbefläche. Bilder von seinen Reisen nach Simbabwe zeigt Andreas Martius aus Zeulenroda in einer zweiteiligen Multivisionsschau im Gemeinderaum der Kirchgemeinde Dorna, direkt neben der Kirche.

Der Referent ist Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Gera-Greiz und aufgrund vieler eigener Reisen Afrika-Kenner. Martius rundet den Vortrag mit eigenen Eindrücken und Erfahrungsberichten ab. Der zweite Teil der Schau führt in die drei großen berühmten Parks wie Hwange und die Weltnaturerbegebiete Victoria Falls und Mana Pools. Der Liebhaber der afrikanischen Tierwelt wird mit 59 Vogel- und 34 Säugetierarten voll auf seine Kosten kommen. Für Interessierte ergibt sich hier die Gelegenheit, mit Andreas Martius über Planung und Durchführung einer Reise in dieses schöne Land zu sprechen.

Freitag, 15. September, 18 Uhr, Gemeinderaum Gera-Dorna