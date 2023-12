Mit Demenz überfordert? Hilfe für Betroffene in Greiz

Greiz Seit zwei Jahren gibt es im Landkreis Greiz ein Demenznetzwerk. Kürzlich konnte man auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Was die Aktiven erreicht haben.

„Unser im Jahr 2021 gegründetes Demenznetzwerk – Vernetzen gegen das Vergessen – kann auch in diesem Jahr auf ein erfolgreiches Wirken im Landkreis Greiz zurückblicken“, erklärte Jeannette Reinhold vom Diakonieverein Carolinenfeld am Beginn des letzten Arbeitstreffens mit Vertretern aus den verschiedensten Bereichen in den Räumen der Greizer Vogtlandwerkstätten. Die Akteure des Netzwerkes verstehen sich als ein Verbund Verantwortlicher aus den verschiedensten Einrichtungen, die den an Demenz leidenden Menschen und vor allem ihren Angehörigen Hilfe sowie Orientierung in dieser schwierigen Lebenslage geben.

Die Partner nach der jüngsten Zusammenkunft des Demenznetzwerkes. Darin widmet man sich Betroffenen und deren Angehörigen. Foto: Christian Freund

Fachvortrag findet in Greiz ein interessiertes Publikum

Von besonderer Bedeutung waren die von Betroffenen und ihren Angehörigen gut besuchten Veranstaltungen, wie der Fachvortrag „Deine Demenz – mein Leben“, der im Februar in der Seniorenwohnanlage Neumühle stattfand, und ein Verwöhntag für pflegende Angehörige mit Brunch und Musik im Bonhoeffer-Haus im Rahmen der „Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen“, bei dem auch individuelle Gespräche mit Gleichgesinnten geführt werden konnten. Im September stellten sich in der Vogtlandhalle 20 Aussteller mit ihren speziell ausgewählten Themen vor. Interessante Vorträge rundeten diesen Tag ab.

„Wichtig ist zu erwähnen, dass während der Veranstaltungen die Betroffenen betreut wurden, sodass sich die Angehörigen voll und ganz auf die Vorträge und Gespräche konzentrieren können“, erläuterte Doreen Rother von der Friedrich-Schiller-Universität Jena während des Arbeitstreffens, bei dem auch Vorschläge für eine noch bessere Präsentation des Netzwerkes in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Ganz besonders bedankten sich die Mitglieder für die finanzielle Unterstützung von Marion Bauerfeind aus Zeulenroda anlässlich des Welt-Alzheimertages.

Demenznetzwerk Greiz wirkt auch über den Landkreis hinaus

„Das Leuchten der Erinnerung“ titelte ein Film, zu dessen Vorführung im September auch Angehörige Demenzkranker aus Reichenbach eingeladen waren. Diese Veranstaltung fand ein vielfältiges Echo.

Zum besinnlichen Jahresabschlusstreffen dankte Kantor Ralf Stiller mit einem musikalischen Gruß im Bonhoeffer-Haus allen am Netzwerk beteiligten Kooperationspartnern.

Für das anstehende Jahr sind wieder öffentliche Informations-Veranstaltungen geplant, wie beispielsweise die Etablierung von Themennachmittagen der Netzwerkpartner. Der erste wird bereits am 30. Januar für Betroffene und Angehörige angeboten. Am 5.Juli findet erneut der Verwöhntag im Rahmen der „Woche der pflegenden Angehörigen“ statt. Zur großen Veranstaltung zum Welt-Alzheimertag wird wieder am 18. September eingeladen.