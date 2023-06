Mit drei Promille in Zeulenroda-Triebes Unfall gebaut

Zeulenroda-Triebes. Mit knapp drei Promille hat ein 23-Jähriger in Zeulenroda-Triebes einen Unfall gebaut. Der Mann versuchte zunächst zu fliehen.

Am Dienstagabend hat ein 25-Jähriger in Zeulenroda-Triebes einen Unfall gebaut. Wie die Polizei informierte, hätten zunächst Zeugen gemeldet, dass ein beschädigter Mercedes Vito mit Warnblinkanlage und ausgelöstem Airbag an einer Leitplanke in der Unteren Haardt stand. Der Fahrer war zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet.

Dort fand die Polizei den 25-Jährigen, der mit knapp drei Promille erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Zudem verlief ein Drogentest positiv. Wie durch ein Wunder blieb der 25-Jährige augenscheinlich unverletzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

