Mit Ortsumgehung Kleingera auch Greizer Brücke sanieren

In einer gemeinsamen Pressemitteilung kritisieren der FDP-Landtagsvizepräsident, Dirk Bergner, sowie der Elsterberger Bürgermeister, Sandro Bauroth (FDP), dass Thüringen den Bau der Ortsumgehung Kleingera nicht nutzt, um das Nadelöhr an der Brücke über die Straße Ehrenhain in Greiz zu sanieren.

Man habe die Zeit der Vollsperrung der Staatsstraße 296/Landesstraße 1296 verwenden sollen, um dies in Angriff zu nehmen, zeigt sich Bergner enttäuscht. Seit Montag laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Ortsumgehung. Hätte Thüringen jetzt mit den Arbeiten begonnen, müsse man den Einwohnern keine Mehrfach-Straßensperrungen zumuten, führen er und Bauroth weiter aus.

Doch das Land sehe dafür keinen Handlungsbedarf, wie die Antwort von Susanna Karawanskij, Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und

Landwirtschaft, auf eine kleine Anfrage Bergners ergeben habe. Der Autobahnzubringer von Greiz über die Bundesstraße 92 zur Autobahn 72, Anschlussstelle Treuen, sei für Thüringen nur von „nachgeordneter Bedeutung“, da er nur Sachswitz, Dölau und Rosenthal an die A 72 anschließen würde. Auch sei er derzeit nicht im Landesstraßenbedarfsplan 2030 enthalten und es existiere noch keine Planung für die „perspektivisch erforderliche Erneuerung" der Brücke, wird Karawanskij zitiert.

Dagegen wendet sich Bergner: „Man kann Frau Karawanskij keinen Vorwurf machen. Sie hat den Großteil ihres Lebens in Leipzig verbracht, kam erst nach einem kurzen Ministerin-Gastspiel in Brandenburg 2019 überhaupt nach Thüringen. So ist es kein Wunder, dass sie über unzureichende Kenntnisse Ostthüringens und des gesamten Vogtlandes verfügt." Deswegen habe er sie nun zu einem Besuch nach Greiz eingeladen, denn die Stadt sei durchaus auch auf sächsische Besucher angewiesen ist, deren kürzester Fahrtweg der über die S 298/S296/L1296 sei.