Mit Plakataktion für Zeulenroda-Triebes werben

Eine der Greizer nachempfundene Aktion gibt es nun auch in Zeulenroda-Triebes.

Zeulenroda-Triebes. 33 Unternehmer machen mit bei „#IchBinZeulenroda-Triebes“.

Das Vogtland und die dazugehörende Region um Zeulenroda-Triebes lebt von seinen Unternehmen und den Menschen dahinter. Engagierte Unternehmer sind eine wichtige Säule der Region und lokal zu kaufen sowie lokal zu produzieren, bedeutet eine positive Entwicklung.

Noch dazu ist die Region Zeulenroda-Triebes attraktiv zum Leben und zum Arbeiten – ein Ort zum Wohlfühlen und Ankommen.

Um dies zu zeigen und einen aufrüttelnden und zugleich positiven Impuls für die Menschen der Region Zeulenroda-Triebes zu geben, startet eine besondere Werbeaktion am Sonntag, 21. November.

33 Unternehmer präsentieren sich auf persönlichen Plakaten mit ihrem Statement unter dem Motto „#IchBinZeulenrodaTriebes“. Die Aktion ist einer in Greiz in diesem Jahr sehr erfolgreich verlaufenen nachempfunden.

Teilnehmer aus allen Branchen

Jedes Motiv hängt einmal als A1-Plakat an auffallender Stelle in der Stadt. Zusätzlich wird die Kampagne in den sozialen Medien über mehrere Kanäle gestreut und jedes Unternehmen erhält ein Plakat zur eigenen Nutzung für sein Schaufenster oder für die betriebsinterne Präsentation. Die Statements sollen das Bewusstsein für die Region steigern und gemeinschaftlich positives Bewegen.

Vom Buchladen, Kfz-Aufbereiter, Apotheker, Optiker bis zur Produktionsfirma ist alles vertreten. Alle Teilnehmer haben ihre Statements persönlich eingebracht, die sich meist auf die Attraktivität der Region und Wünsche beziehen.

Die Aktion wurde vom Verein Löwenspinne auf die Beine gestellt, in Absprache mit der Stadt und der Interessengemeinschaft „Zeulenroda-Triebes erleben“. Fotografiert wurden die Akteure von Fotograf Marcus Daßler.

Schon ab Freitagmittag werden die Plakate auf dem Marktplatz Zeulenroda präsentiert.