Mit Schöpfkelle mehrmals zugeschlagen - Bei Streit Handy gestohlen

Nach Streit mit Schöpfkelle mehrmals zugeschlagen

Die Greizer Polizei kam am Samstagabend in der Carolinenstraße aufgrund eines Streits zwischen einem 48-Jährigen und einem 70-Jährigen zum Einsatz. Im Laufe der Streitigkeit schlug der 48-Jährige den 70-Jährigen mit einer handelsüblichen Schöpfkelle dreimal auf den Kopf. Der 70-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt und die Ermittlungen dazu durch die Polizeiinspektion Greiz aufgenommen.

Eindringlinge im Jugendclub

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rissen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag zu Sonntag das Tor zum Jugendverein in der Straße Am Römer in Zeulenroda-Triebes heraus und verursachten so einen Sachschaden. Zusätzlich drückten die Täter den Maschendrahtzaun herunter und gelangten scheinbar so auf das umfriedete Grundstück. Die Polizei fragt: Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen festgestellt bzw. können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden.

Handy geklaut und zugeschlagen

Ein 25-Jähriger geriet aus noch unbekannten Gründen mit einem 19-Jährigen in der Greizer Carolinenstraße Sonntagabend in Streit. Dabei schlug der 25-Jährige mehrfach in das Gesicht des 19-Jährigen und nahm ihm danach auch noch das Handy weg. Die Polizei Greiz hat zu dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet: Haben Sie die Tat beobachtet oder können anderweitig sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben, dann melden Sie sich unter der Rufnummer: 03661-6210 bei der Polizeiinspektion Greiz.

