Mit Schreckschusswaffe in Greiz in die Luft geschossen

Greiz. Die Polizei ermittelt nun gegen einen Jugendlichen.

Zeugen meldeten am vergangenen Freitag, 3. Dezember, gegen 20.15 Uhr der Polizei in Greiz, dass sich eine größere Personengruppe in dem Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der August-Bebel-Straße aufhält, wie es im Bericht der Landespolizeiinspektion Gera von diesem Donnerstag heißt. Einer der Personen habe hierbei mit einem pistolenähnlichen Gegenstand offenbar in die Luft geschossen, teilt die Polizei weiterhin mit. Personen seien dabei nicht verletzt worden.

Die sofort eingesetzten Polizisten hätten den Unbekannten sowie die Personengruppe allerdings nicht mehr vor Ort feststellen können. Bei den eingeleiteten Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Unbekannte tatsächlich mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte. Weiterhin hätten die Ermittlungen zu einem 17-Jährigen geführt.

Diesen hätten Polizisten dann an diesem Mittwoch, 8. Dezember, gegen 21 Uhr bei einer Verkehrskontrolle als Beifahrer in einem Fahrzeug gestellt.

In diesem Zusammenhang konnte schließlich auch die am 3. Dezember genutzte Schreckschusswaffe, die im Fahrzeug versteckt war, gefunden und beschlagnahmt werden, heißt es.

Die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz werden fortgeführt, so die Polizei.