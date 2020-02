Mit Umzug nach Greiz nicht lange gefackelt

In den letzten fünf Jahren hat sich in Greiz und Umgebung ein Trend abgezeichnet. Immer mehr Leute finden das Vogtland lebenswert und entdecken es als neues Zuhause. Oder aber, sie kehren nach Jahren in der Ferne in ihre Heimat zurück. Wir stellen ein paar von ihnen vor:

Daniela Sturm kommt aus dem Saarland, „500 Kilometer vom schönen Greiz entfernt an der französischen Grenze“, wie sie erzählt. Bis zum 14. Juli 2018 war Greiz für die 41-Jährige nicht mehr als ein Fremdwort. Jener Tag war ein ganz besonderer. Sie wagte den Schritt von der virtuellen in die reale Welt. Denn ihren jetzigen Mann Patrick kannte Daniela Sturm schon drei Jahre, allerdings nur via Internet. „Und dann habe ich es gewagt und bin zu ihm gefahren“, erzählt die Saarländerin.

Haus und Arbeit aufgegeben

In Greiz traf sich das spätere Paar. Patrick Sturm ist in Reudnitz aufgewachsen und nach seinem Studium in Dresden wieder zurück nach Greiz gezogen. Nach der ersten echten Begegnung war beiden klar, dass sie zusammen gehören.

„Der Liebe wegen entschied ich mich, Haus und Arbeit aufzugeben und mit meinem Sohn Yannick Ende September 2018 nach Thüringen zu ziehen“, berichtet Daniela Sturm. Nach den Herbstferien hat Yannick die Schule und besucht seitdem das Ulf-Merbold-Gymnasium in Greiz. „Ich fand sehr bald eine neue Arbeitsstelle“, so Sturm.

Der gemeinsame Sohn von Daniela und Patrick Sturm, der kleine Leopold. Foto: Archiv Sturm

Trauung in der Alten Wache in Greiz

Noch ereignisreicher war das Folgejahr, „denn neben der standesamtlichen Trauung in der Alten Wache im August 2019 kam im September unser gemeinsamer Sohn Leopold in Greiz auf die Welt“, erzählt sie glücklich und fügt an: „Im Übrigen kam im Nachbarkreißsaal fast zeitgleich der Sohn des Freundes meines Mannes auf die Welt. Dessen Freundin wohnt gut ein halbes Jahr länger als ich in Greiz – sie stammt aus Franken und folgt damit ebendiesem Trend.“

Der nächste Greizer ist unterwegs

Daniela Sturm fühlt sich in Greiz sehr wohl und sie hat sich schnell und gut einleben können. „Yannick und ich wurden sehr gut von unserer neuen Familie aufgenommen“, freut sie sich. Die Landschaft und das ländlich geprägte Umfeld gefallen der Neu-Greizerin sehr, ebenso faszinierend findet sie die Architektur in der Stadt mit ihren „tollen Schlössern“.

Und auch 2020 stehen der Familie Sturm wieder besondere Ereignisse ins Haus, es wird aufregend, wie es Daniela Sturm nennt. „Wir wollen unsere Hochzeit im Juni groß kirchlich feiern. Wir hoffen sehr, dass bis dahin alles gut geht, denn der nächste Greizer oder die nächste Greizerin ist bereits auf dem Weg...“

Wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, dann melden Sie sich doch einfach per E-Mail unter greiz@otz.de.