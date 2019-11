Bei der Fachtagung „Standortfaktor Mensch – Schatzsuche in der Region“ haben in der Vogtlandhalle am Donnerstag Unternehmer und andere Wirtschaftsvertreter aus der Region diskutiert, wie sie zukünftig Fachkräfte gewinnen können. Organisiert wurde die Tagung vom Regionalbeirat Ost für Arbeitsmarktpolitik.

Deren Vorsitzende Berit Dübler, sagte, dass man „kritisch, aber auch optimistisch“ auf die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt – vorrangig den drohenden Fachkräftemangel – blicken wolle. Ziel sei es „gute Diskussionen“ zu führen und dabei vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in den Blick zu nehmen. Dass von diesen über 30 zu der Tagung kamen, sei ein positives Zeichen. „Sonst sind oft die üblichen Verdächtigen aus der Verwaltung unter sich“, sagte Andreas Martz, Leiter der Geschäftsstelle des Regionalbeirats. Insgesamt 80 Teilnehmer waren es am Ende bei der Tagung.

Unternehmen könnten sich einen Auszubildenden teilen

In mehreren Vorträgen und sogenannten Themenräumen wurde vor allem darüber diskutiert, wie junge Menschen für Unternehmen gewonnen werden können. Eine moderne, offene Kommunikation sei dabei ein Mittel, sagte Martz. „Wir wollen hier gute Beispiele finden und publik machen. Die Zeit hat sich einfach verändert“, sagte er. Ziel sei es, dass sich „Unternehmen outen, die bereits eine Lösung gefunden haben und diese weitergeben wollen.“

Aber auch ungewöhnliche Wege sollten ausgetestet werden. Beispielsweise könnten sich mehrere Unternehmen einen Auszubildenden teilen, so Martz. „Wir können es uns nicht erlauben, dass in der derzeitigen Situation auch nur ein einziger junger Mensch auf der Strecke bleibt“, sagte Berit Dübler. Besonders in Ostthüringen, wo strukturstarke und strukturschwache Regionen nebeneinander existierten, bestünden Chancen für einen solchen Austausch. Auch müsse das Potenzial an Arbeitskräften mit Migrationshintergrund besser ausgeschöpft werden, sagte Andreas Martz.

Nächste Fachtagung ist bereits in Planung

Wie die Politik die Unternehmen dabei unterstützen könne, war ebenfalls Thema der Fachtagung. Der Regionalbeirat sehe sich als „Informations- und Austauschplattform“, so Andreas Martz. Neben Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften sind im Regionalbeirat auch die ostthüringer Landkreise sowie die beiden Städte Jena und Gera als stimmberechtigte Mitglieder vertreten. Hinzu kommen beratende Mitglieder aus Politik und Wirtschaft.

Bewusst habe man sich für Greiz als Austragungsort der Tagung – es war die dritte dieser Art – entschieden, sagte Berit Dübler. Neben dem Zeichen, sich vom Austragungsort in Gera auch in die Fläche zu bewegen, sei dafür auch die Vogtlandhalle ein entscheidender Faktor gewesen. „Sie bietet einfach einen tollen Rahmen“, so Dübler.

Neue Herausforderung: Mitarbeiter im Unternehmen halten

Deswegen sei auch möglich, dass die nächste Zusammenkunft wieder hier stattfindet. Das Thema stehe jedenfalls schon fest. Es soll dann darum gehen, wie Firmen Mitarbeiter und somit Kompetenz in ihren Unternehmen halten könnten, sagte Andreas Martz. Denn auch dies sei eine wachsende Herausforderung. Bis dahin sollen aber zunächst die Ergebnisse der jüngsten Fachtagung ausgewertet und umgesetzt werden.