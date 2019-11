Die Mitglieder des Modellbahnclubs Elstertalbrücke laden an diesem Wochenende zur Besichtigung der Anlage ein.

Modellbahn in Greiz noch an diesem Wochenende zu sehen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Modellbahn in Greiz noch an diesem Wochenende zu sehen

Eisenbahnfreunde können an diesem Wochenende noch einmal in Greiz auf ihre Kosten kommen: Die Mitglieder des Modellbahnclubs Elstertalbrücke laden am Sonnabend und Sonntag für dieses Jahr zum letzten Mal zur Besichtigung ihrer beeindruckenden Anlage ein. Geöffnet ist Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Höhepunkt der Schau ist die detailverliebte Nachbildung der Elstertalbrücke und eine erweiterte Schmalspurbahnstrecke. Das Clubheim der Modelleisenbahner, Heinrich-Fritz-Straße 32.