Modernste Textilforschung hautnah in Greiz

Greiz. Das Textilforschungsinstitut in Greiz stellt sich beim Tag der offenen Tür vor.

Zu einem Tag der offenen Tür hatte das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV) eingeladen. Mit einem umfassenden Programm richtete man sich dabei nicht nur an das Fachpublikum aus Textilwirtschaft, Maschinenbau und Wissenschaft, sondern vor allem an Schüler, Eltern und andere Interessierte, um den Greizern einmal vorzustellen, welche modernste Forschung in ihrer eigenen Stadt vorangetrieben wird.

Bei Führungen durch die Abteilungen zeigten die Wissenschaftler ihre Ideenschmiede, wie innovative Textilien hergestellt werden und welche Hochtechnologieanlagen dabei zum Einsatz kommen.

„Das ist mit das Coolste, was ich bisher gesehen habe“, schwärmte der Schüler Simon Koch. Gemeinsam mit den anderen Mädchen und Jungen der 7b aus der Elsterberger Trias-Oberschule ließ er sich von Mitarbeiter Sven Heerdegen die Funktionen verschiedener textiler Hightech-Materialien und die modernsten Webetechnicken zeigen und vorführen. Zuvor gab es bereits unter anderem Einblicke in das Prüflabor, in dem textile Materialien beispielsweise auf Farbechtheit oder Belastbarkeit getestet werden, bevor sie in den Handel kommen.

An anderer Stelle gab es die Zwirn- und die Rundstrickmaschine zu sehen. Das interessierte natürlich nicht nur die jungen Besucher. „Ich bin mit meiner Frau gekommen, weil wir mal sehen wollen, was hier alles gemacht wird“, sagte der Greizer Peter Golle. Die beiden hatten sich in die große Besucherschar eingereiht, die ebenfalls über die hochmoderne Technikausstattung und die vorgestellten Produkten begeistert waren.

Mit über 60 Mitarbeitern wird beim TITV an Lösungen gearbeitet, bei denen die klassische Textiltechnologie Basis für neue Materialien, smarte Produkte und Prozesse ist. Den Gästen wurde demonstriert, wie durch die Kombination von Elektronik und Textilien gezielt innovative Produkte für völlig neue Einsatzgebiete entwickelt werden. Partner und Kunden des Instituts erhielten bei einem Programm aus wissenschaftlichen Fachvorträgen Einblicke in die aktuellsten Forschungsthemen – wie innovative Beschichtungen für funktionalisierte Textilien, technische Textilien mit Sicherheitsfunktionen und die effiziente Entwicklung und Herstellung smarter Textilien sowie der Forschung im Dienste der Nachhaltigkeit.

Ehemalige Mitarbeiter schauen auch vorbei

Natürlich freuten sich auch die ehemaligen Mitarbeiter über ihre Einladung. Darunter die promovierte Textilingenieurin Brigitte Neudeck, die sich wie einige ihrer ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gern an die ersten, wenngleich auch schwierigen Aufbaujahre des Instituts nach der Wende erinnerte. Bis in die Nachmittagsstunden stellten sich weitere Besucher ein, für die es natürlich auch noch eine Führung gab.

Bei einer Mitmach-Aktion konnten mitgebrachte Textilien oder auch eine vom TITV Greiz bereitgestellte Tragetasche oder Kissenhülle kreativ gestaltet werden, die dann auf der Maschine gestickt wurden.

Natürlich wird beim TITV auch an den Berufsnachwuchs gedacht. Für Schüler, die sich für Naturwissenschaften interessieren, neugierig und experimentierfreudig sind, werden für die Bereiche Elektrotechnik und Programmierung, Chemie, Textildesign und Marketing ein- bis zweiwöchige Praktika angeboten. Werkstudierende können hier Praxisluft schnuppern. Außerdem wird die Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten angeboten.