Virginia Dittrich (links) und Nicole Kortyka haben gemeinsam eine neue Physiotherapie in der Greizer Straße in Mohlsdorf eröffnet.

Mohlsdorf hat wieder eine Physiotherapie

Seit Freitag gibt es in Mohlsdorf nach zwei Jahren wieder eine Physiotherapie. Die Mohlsdorferin Virginia Dittrich und die Werdauerin Nicole Kortyka, beides ehemalige Kolleginnen aus ihrer Zeit in Werdau, haben die neuen Räumlichkeiten in der Greizer Straße am Freitag eröffnet und zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Idee, diesen mutigen Schritt gemeinsam zu wagen, sei eine spontane gewesen, sagt Dittrich, und ihnen beim Kaffeetrinken gekommen. „Ich bin ja selbst aus dem Dorf und fand es immer traurig, dass die Einwohner lange bis zur nächsten Physiotherapie fahren und zum Teil wochenlang auf Termine warten mussten“, erklärt sie den Hintergrund der Entscheidung. Doch von Anfang an sei klar gewesen, dass man den Weg nur zusammen gehen wolle. „Wenn dann nur zu zweit“, lacht Dittrich. Eine fünfstellige Summe haben die beiden in die Renovierung der Räumlichkeiten gesteckt, sagen sie. Umbauen mussten sie nichts, da sich dort bis vor zwei Jahren schon einmal eine Physiotherapie befand, die dann aber nach Greiz umzog. Anbieten will man nun „das Standardsortiment der gesamten Physiotherapie“, wie Dittrich sagt, also alles von Krankengymnastik bis hin zu Massagen, für die in erster Linie die gelernte Masseurin Nicole Kortyka verantwortlich ist. Dittrich ist gelernte Physiotherapeutin. Doch die Freude über die Praxiseröffnung war nicht nur bei den beiden Inhaberinnen groß. Auch die Mohlsdorf-Teichwolframsdorf Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), gratulierte zur Eröffnung. „Ich bin froh, dass wir nach zwei Jahren wieder zwei junge Damen gefunden haben, die ein solches Angebot für unsere Einwohner vorhalten. Eine weitere Physiotherapie gibt es in Mohlsdorf nicht“, sagte sie. Die Praxis ist von Montag bis Freitag ab 8 Uhr geöffnet, Montag bis 17 Uhr, Freitag bis 14 Uhr, sonst bis 19 Uhr. Erreichbar ist die Physiotherapie unter der Telefonnummer 03661/87 89 200.