Mohlsdorf soll einen Einkaufsmarkt bekommen

Auf diesem Areal direkt an der Landesstraße in Mohlsdorf soll ein Diska-Markt errichtet werden. Die leerstehenden Hallen solle dafür abgerissen werden.

Mohlsdorf. Nach fast einem Jahr Verhandlungen ist nun klar: Der Konzern Edeka will einen Diska-Markt direkt an der Landesstraße errichten.

Die Vorarbeiten und Verhandlungen hätten sie und die Verwaltung fast ein Jahr gekostet, sagt die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit), in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend konnte sie aber den Mohlsdorfern endlich das verfrühte Weihnachtsgeschenk bekannt geben. In Mohlsdorf, direkt an der Landesstraße, soll ein neuer Einkaufsmarkt entstehen.