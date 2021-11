Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Termine nur nach Vereinbarung

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Die Landgemeinde reagiert auf die aktuelle Corona-Lage im Landkreis.

Wie die Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mitteilt, wird das Amt inklusive aller Fachbereiche seit Donnerstag ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache geöffnet sein, das aber zu den regulären Öffnungszeiten dienstags, donnerstags und freitags. Hintergrund sei die aktuelle Entwicklung der Infektionslage im Landkreis Greiz.

Termine könnten die Besucher per Telefon unter 03661/45 300, per Fax an 03661/453 017 oder auch per E-Mail an die Adresse verwaltung@md-td.de ausmachen. Es werde darum gebeten, auch das Formular auf der Internetseite der Landgemeinde zu nutzen.

Der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden sei Personen mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und jeglichen Erkältungssymptomen nicht gestattet. Von allen Besuchern würden im Sekretariat erforderliche Kontaktdaten zum Zweck der Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten erfasst und gespeichert. Im Falle der Verweigerung dürften die Verwaltungsgebäude nicht betreten werden.

Zudem müsse ein Mund- und Nasenschutz im Gebäude getragen werden.