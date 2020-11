Chronik, Sagen, Geschichten und Wissenswertes hält der Mohlsdorfer Kalender 2021 auch in der 20. Auflage bereit.

Dass der Kalender bis heute vom Heimat- und Geschichtsverein Mohlsdorf herausgegeben wird, ist vor allem dem Vorsitzenden Gerd Richter zu verdanken. Jedes Jahr hat er in unzähligen Stunden die Texte zusammengestellt, war teils unter den Autoren zu finden und zeichnete auch für den Satz verantwortlich. Den Druck erledigte das Vereinsmitglied Andreas Seidel, Eigentümer der Firma S-Druck Gottesgrün.

Die Illustrationen der Monate im Kalendarium stammen zum ersten Mal von Richter. Er wählte sie beim Stöbern aus seiner fast vergessenen Skizzen- und Bildermappe aus. „Ich habe bisher immer anderen Autoren wie zum Beispiel Wolfgang Randig den Vorrang gelassen“, erklärt Richter, der auch ein Studium in Sachen Malerei und Grafik für Zirkelleiter absolvierte. Natürlich handelt es sich bei den Zeichnungen und Gemälden vor allem um Motive aus seiner Heimat. Dazu stehen, thematisch passend zum jeweiligen Monat, Gedichte, Fotografien und Geschichten. So berichtet in einem Gedicht Bernd Wilfert aus Neumühle über die Freude des ersten Schultages, für die Oktoberseite recherchierte Matthias Kuhn im Greizer Staatsarchiv über den Brand des Reinhold’schen Gehöfts in Kahmer am 19. April 1806. Das Dezemberblatt ist dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ und seiner Entstehung gewidmet.

Weitere Beiträge handeln etwa vom Erntefest in Reudnitz. Der Autor Heinz Jungk erinnert an die Sängerfahrtveranstaltung vom 16. Oktober 1999. Christine Dietel, ebenfalls Mitglied des Heimat- und Geschichtsvereins, erklärt, wie Mohlsdorf zu seinem Osterbrunnen kam, inklusive der Erinnerung an den weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannten Künstler Hermann Pampel (1867 bis 1935).

Der Kalender ist in der Greizer Tourist-Information, im Bücherwurm, in den Blumengeschäften in Mohlsdorf und Reudnitz und in der Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu erhalten.