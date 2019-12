Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mohlsdorfer Kalender erschienen

Der 19. Jahrgang des Mohlsdorfer Kalenders, herausgegeben vom Heimat- und Geschichtsverein, hält wieder auf 78 Seiten interessante Geschichten, Sagen und Wissenswertes aus Mohlsdorf und Umgebung bereit.

Mohlsdorfer Geschichte eines Halbstarken

Die farbigen Bilder des Kalendariums mit heimatlichen Motiven wurden von dem 1920 in Mohlsdorf geborenen Heinz Klug geschaffen. Der gelernte Holzmaler blieb bis zu seinem Tod im Jahr 2009 der Hobbymalerei treu. Die Januarseite beginnt mit dem Gedicht „Zur Jahreswende“ von Cornelia Seidel. Weiter wird über den winterlichen Schulweg, einer Episode aus dem Jahr 1931 von Regina Hinz, berichtet. „Das Geständnis eines Halbstarken“ oder auch die Polizeigeschichte über den geflüchteten Knecht dürfte die Leser amüsieren.

Auf 18 Seiten wird die Geschichte des Rittergutes Herrmannsgrün von der Entstehung bis in die heutige Zeit dargestellt. Besonders interessant dürften die historischen Fotografien Mohlsdorfer Ansichten sein, die eine Dorfansicht, das Haus der ehemaligen Bäckerei Oschatz oder die einstige Fabrik Dittmar zeigen.

Erinnerung an die Zeit der Elektrifizierung

Ein weiterer Beitrag von Gerd Richter erinnert an die Zeiten, als zur Dämmerstunde das elektrische Licht nur eingeschaltet wurde, als es schon dunkel war und die Zimmer teils noch mit Kerzen erleuchtet wurden. Andreas Seidel erzählt von Räuchermännchen, Christine Dietel zeigt liebevoll gestaltete Feldpostbriefe ihres Vaters an seine Frau, die vom Gedanken an Frieden, Heimkehr und Wiedersehen geprägt sind. Ein Text behandelt das Fahnenweihfest des Kamerischen Militärvereins Kameradschaft, das an drei Tagen im Juli 1911 feierlich begangen wurde.

Ältere Leser werden sich über die Erinnerung an den Gottesgrüner Dorfschullehrer und Kantor freuen, der 1919 seinen Schuldienst begann, ab 1945 den Lehrerberuf nicht mehr ausübte, aber bis 1984 der Kirche als Organist die Treue hielt. Diesen Beitrag samt Bilder gestaltete Christel Ziergiebel. Mit dem Wunderkrug von Rudolf Schramm geht die Sammlung zu Ende, die Gerd Richter in vielen Stunden zusammengetragen und gestaltet hat.

Den Druck übernahm die Gottesgrüner Druckerei Andreas Seidel. Der Mohlsdorfer Kalender wird in einschlägigen Geschäften und der Tourist-Information Greiz angeboten.