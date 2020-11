Mohlsdorfer rettet historisches Bahnsignal vor dem Schrott

„Wenn der Greizer Zölli-Express auf der Tour von Waldhaus kommend, an unserem Grundstück hupend vorbeifährt, dann winken uns die Fahrgäste freundlich zu. Auch ansonsten bleiben viele stehen, wundern und freuen sich zugleich über den außergewöhnlichen Anblick des großen Signals, das mein Mann Manfred im Garten aufgestellt hat“, erzählt die Mohlsdorferin Annelies Herrmann.

Tatsächlich ist der Anblick des im Original erhaltenen Eisenbahnsignals in der Pohlitzer Straße etwas ganz Besonderes. Es hatte einst bei der Bayerischen Eisenbahn in Miesbach als Einfahrtsignal seinen Dienst getan und wird auf ein Alter von etwa 85 Jahren geschätzt.

Als dieses nicht mehr benötigt wurde, baute man es ab. „Mein Sohn Sven, der bei der Mittelweserbahn in Regensburg arbeitet, hatte von seinem Arbeitskollegen erfahren, dass im Grundstück seiner Eltern dieses einst ausrangierte Signal stand und aufgrund des Hausverkaufs verschrottet werden sollte. Wir wurden uns einig und durften die Signalanlage abbauen. Da es in der kompletten Länge in unserem gemieteten Fahrzeug nicht zu transportieren war, haben wir es in zwei Teile zerlegt und die 500 Kilometer bis Mohlsdorf transportiert“, erklärte Manfred Herrmann.

Lediglich die Lampen fehlen noch

Er bescheinigt der Greizer Firma Kolinski eine gute Arbeit beim Zusammensetzen der beiden Teile. Allerdings ist das Signal jetzt um drei Meter kürzer und musste standfest im Boden mittels stabilem Fundament verankert werden. Jetzt fehlen lediglich noch die Lampen, die künftig elektrisch betrieben werden sollen und bereits im Schuppen auf ihre Montage warten. Ursprünglich wurden sie mittels Petroleum, später mit Gas zum Leuchten gebracht.

Natürlich wurde das Signal dieses Jahr im August ordentlich eingeweiht. „Es kamen an diesem Tag nacheinander viele Nachbarn, Freunde, Bekannte und Neugierige, um sich alles aus der Nähe anzusehen. Wir haben dabei aufgrund der Corona-Pandemie auf die Abstände der Leute geachtet und viele Roster gebraten. Es hat uns allen großen Spaß gemacht“, freute sich Annelies Herrmann über den großen Zuspruch.

Das Motto, einmal Eisenbahner, immer Eisenbahner, passt auf den ursprünglich gelernten Dreher Manfred Herrmann, der dann nach entsprechender Ausbildung 35 Jahre als Lokführer auf Strecke war. Das Eisenbahner-Gen hat er mit großer Wahrscheinlichkeit von seinem Vater geerbt.

Er wuchs mit seinen Brüdern und der Schwester im sogenannten Eisenbahnerhaus unterhalb der Greizer Tannendorfbrücke auf, das heute leider dem Verfall preisgegeben ist. Kein Wunder also, dass Junior Sven in dritter Generation nun auch in die Fußstapfen der Familie getreten ist.

Seit 1993 kommen immer wieder Besucher ins Herrmann’sche Grundstück, um die große Garteneisenbahnanlage zu bewundern. Auf 150 Quadratmeter Fläche sind insgesamt 120 Meter Schienen verlegt, die sich durch liebevoll angelegte Landschaften mit Brücken und Teichen schlängeln und von seiner Frau Annelies gepflegt werden. Darauf fahren beispielsweise die Miniaturausgaben der Brockenbahn oder die Spreewälder Schmalspurbahn und viele mehr.

Und noch eine Besonderheit gibt es – ab und zu wird die kanadische Flagge im Garten in Mohlsdorf gehisst. Kanada deswegen, weil Familie Herrmann dort Verwandte hat, die natürlich auch schon die Garteneisenbahn des Eisenbahnfreundes bewundern konnte.