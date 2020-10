Mopedfahrer zeigt bei Unfallflucht Mittelfinger - 82-Jähriger fährt gegen Baum - Falscher AOK-Mitarbeiter unterwegs

Dreiste Unfallflucht

Am Samstag gegen 17:30 Uhr kam es an der Kreuzung Cloßstraße/Obere Silberstraße in Greiz zu einem Unfall. Hierbei fuhr laut Polizei ein 15-jährige Mopedfahrer auf der vorfahrtsberechtigten Cloßstraße in Richtung Obere Silberstraße.

Im Kreuzungsbereich kam ein unbekannter Mopedfahrer mit einer dunkelgrauen Schwalbe die Pohlitzer Straße heruntergefahren und missachtete die Vorfahrt. Infolge stürtzte der 15-Jährige, um eine Kollision zu vermeiden.

Hierbei zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu und sein Moped wurde beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr pflichtwidrig weiter, drehte sich während der Fahrt zum Geschädigten um und zeigte diesem eine Geste mit seinem Mittelfinger.

Die Polizei Greiz bittet hiermit um sachdienliche Hinweise wer zum Unfallzeitpunkt Wahrnehmungen gemacht hat, oder Angaben zum Halter einer grauen Schwalbe machen kann. Erreichbarkeit Polizei Greiz unter 03661-6210

82-Jähriger fährt gegen Baum

Am Freitagmittag kam es auf der B92, Abzweig Arnsgrün/Hohendorf zu einem Unfall. Ein 82-jährige Autofahrer verlor laut Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam ins Schleudern. In Folge dessen kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der 82-Jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Betrüger geben sich als Mitarbeiter der AOK aus

Am Freitagmittag gab sich ein unbekannter Täter gegenüber einer 92-jährigen Bewohnerin der Theodor-Storm-Straße in Greiz als Mitarbeiter der AOK aus und erbeutete 800 Euro Bargeld. Der älteren Dame gegenüber gab der Täter an, dass er Mitarbeiter der AOK sei und die Geschädigte der AOK noch 2400 Euro schuldet.

Da diese nur 800 Euro Bargeld zu Hause hatte, übergab sie diesen Betrag, woraufhin der unbekannte Täter damit verschwand. Der Täter wurde durch die Geschädigte als 30 bis 35-jähriger Mann beschrieben, europäischer Typ und war dunkel gekleidet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Greiz Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter geben können. Die Polizei Greiz ist telefonisch erreichbar unter 03661-6210

Betrunkener sitzt auf Straßenkreuzung

In der Freitagnacht gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei Greiz informiert, dass mitten auf der Kreuzung Tannendorfstraße/Neustadtring eine männliche Person sitzt. Die umgehend eingesetzten Beamten fanden den 33-Jährigen sitzend und mit 2,4 Promille stark alkoholisierten Mann mitten im Kreuzungsbereich vor. Dieser kam in Folge dem polizeilichen Maßnahmen nicht nach, beleidigte die Beamten und leistete körperlichen Widerstand.

Aufgrund der begangenen Taten wurde der Mann zum Ausnüchtern in die Gewahrsamsräume der PI Greiz gebracht. Im Zusammenhang dessen sucht die Polizei Greiz Zeugen, welche zum Tatzeitpunkt mit ihrem Auto diesen Bereich befuhren und durch die Tat des Mannes gefährdet wurden bzw. im letzten Moment einen Unfall verhinderten.

Gegen den 33-Jährigen wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Hinweise Polizei Greiz: 036616210