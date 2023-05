Morgenkreis läutet an der Carolinenschule Greiz Festwoche ein

Greiz. Eingeladen waren auch ehemalige Schüler und Mitarbeiter.

Die Carolinenschule hat Geburtstag. Seit 30 Jahren besteht dieses Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung in Greiz. Zum Auftakt der Festwoche haben sich Schüler und Mitarbeiter in der Turnhalle zum festlichen Morgenkreis versammelt. Eingeladen waren auch ehemalige Schüler und Mitarbeiter. Der Schulchor trug die Schulhymne „Das ist unsere Schule“ vor. Glückliche Gesichter überall und Tränen der Rührung bei Lehrerin Anja Babe, die das Lied mit den Kindern einstudiert hatte und an der Gitarre begleitete. Schüler Joel hat das Lied in Gebärdensprache vorgetragen. Im Anschluss wurde getanzt und in einer Diashow die Geschichte der Schule von den Schülern selbst erzählt. Eine Ausstellung an den Wänden der Turnhalle zeigt das Leben und Lernen an der Schule.