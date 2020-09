Der 55-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Weida. In Weida wurde ein Motorradfahrer von einem Auto erfasst und stürzte. Das Unfallopfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Motorradfahrer bei Unfall in Weida schwer verletzt

Bei einem Unfall in Weida wurde am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde der 55-jährige Motorradfahrer auf der B175 von einem Auto erfasst und stürzte.

Der 55-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Insgesamt sei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstanden.