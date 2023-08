Museum Reichenfels bei Hohenleuben im Aufwärtstrend

Hohenleuben. Bei der Jahreshauptversammlung der Altertumsforscher wird Bilanz gezogen. So viele Besucher konnten begrüßt werden.

Es ist zu einer schönen Tradition des Vogtländischen Altertumsforschenden Vereins zu Hohenleuben (VAVH) geworden, dass zu einer jeden Jahreshauptversammlung den Mitgliedern eine Hochglanzbroschüre mit den Höhepunkten des vergangenen Jahres in die Hand gedrückt wird.

Und so war es auch bei der jüngsten Versammlung im Burghof der Ruine Reichenfels: Druckfrisch lag die Nummer 30 der Informationsblätter bereit. Was darin auf 40 Seiten über die allmonatlich stattfindenden Sonntagsgespräche des VAVH und vielfältige Veranstaltungen des Museums Reichenfels dokumentiert ist, nötigt Respekt ab. Vor allem angesichts des „schleichenden Mitgliederschwundes“, den der Vereinsvorsitzende Udo Hagner im Rechenschaftsbericht des VAVH feststellen musste.

Fördermittel für Damenschuhe

Aktuell betrage der Mitgliederstand 107 Männer und Frauen, meist im Lebensalter über 50 Jahre. Und es sei vor allem dem leidenschaftlichen Engagement von Mitgliedern des VAVH, des Freundeskreises Museum Reichenfels und den Mitarbeitern des Museum um dessen Leiterin Antje Dunse im Ehrenamt zu verdanken, dass das Museum Reichenfels einen stetigen Aufwärtstrend zu verzeichnen habe. Das wurde jüngst auch am 17. August von Tina Beer, Thüringer Staatssekretärin für Kultur, und Eva-Maria Máriássy, Vorstandsmitglied im Thüringer Museumsverband, bei einem spontanen Besuch im Museum Reichenfels gewürdigt.

In ihrer gewohnt temperamentvollen Art voller unverzagtem Optimismus informierte die Museumsleiterin die Anwesenden, dass die Staatssekretärin einen Fördermittelbescheid über 2600 Euro in der Tasche hatte, der für die Restaurierung von einem Paar barocken Damenseidenschuhen gedacht ist. Das Thema Schuhe ist immanent präsent im Museum durch die Ausstellung der Zeha-Sportschuhe mit den zwei Doppelstreifen.

2000er Marke wird bald geknackt

Dunse resümierte voller Stolz, dass im Jahr 2022 immerhin 1900 Besucher zu verzeichnen waren und in diesen Tagen die angepeilte Rekordmarke von 2000 Besuchern geknackt werde. Die leidenschaftliche und umtriebige Leiterin sieht die Ursachen des Erfolges in der Philosophie „Geschichte zum Anfassen hautnah an den Mann bringen“.

Und diesbezüglich sprüht sie voller Ideen, nennt neben Veranstaltungen im Haus vor allem die Erlebniskoffer, mit denen die Mitarbeiter des Museums an Schulen und Einrichtungen gehen, um quasi als „Museum to go“ vor allem die Menschen im ländlichen Raum zu begeistern. Und deshalb sei es auch eine logische Schlussfolgerung, dass sich das Museum Reichenfels in diesem Jahr am 10. September am Tag des offenen Denkmals beteiligen will – getreu einer Gründungsidee des VAVH im Jahre 1825, aktive Denkmalpflege zu betreiben, nachhaltig zu bewahren und für jedermann erlebbar zu machen.

Um diesen Anspruch des Museums unter den nicht eben einfachen Rahmenbedingungen zu erfüllen, hat die Kultureinrichtung in Reichenfels mit dem VAVH und dem Freundeskreis verlässliche Partner. Und weil sich diese „Zwillinge“ in ihrer Struktur und ihrem Tun bewährt haben, wurden die bisherigen Vorstände in der anschließenden Wahl bestätigt mit Udo Hagner als Vorsitzender des VAVH und Sebastian Schopplich als Vorsitzender der Freundeskreises.